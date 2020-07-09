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На Донбасі загинув військовий, ще трьох поранено

Бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

На Донбасі загинув військовий, ще трьох поранено
Фото: Макс Левин

На Донбасі загинув український військовослужбовець, ще троє отримали поранення внаслідок 14 обстрілів з боку російських найманців.

Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Збройну агресію відбивали і стримували в умовах, коли частину армійських резервів зі складу ООС задіяно в ліквідації пожежі в Луганській області. "Основні ж бойові підрозділи ЗСУ впевнено стримували ворожу агресію, повністю контролюючи ситуацію під час виконання завдання на лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності угруповання "Схід", поблизу Мар'їнки, противник двічі відкривав вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем. Неподалік Авдіївки застосовувалися міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також кулемети і стрілецька зброя. Біля Старогнатівки й Опитного російські найманці обстрілювали українські позиції як з гранатометів різних систем, так і з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Хутора Вільного і Оріхового в ранковий і особливо у вечірній час противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. По захисниках Новолуганського і Новозванівки противник вів вогонь з мінометів 82-го калібру, а по околицях останнього - ще й з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Також противник з автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції ООС поблизу Зайцевого і задіяв БПЛА для скидання гранатометного пострілу.

Окрім того, зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів житлових будинків мешканців Зайцевого.

За даними української розвідки, 8 липня було поранено двох російських найманців і знищено один автомобіль типу "Тигр".

З початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли.

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