Промышленные швейные машины – техника для эффективной и качественной работы

Пошив различных изделий уже много веков назад перестал быть домашним ремеслом и перешел в сферу легкой промышленности с соответственно возросшими объемами выпуска продукции и требованиями к ее качеству. Обеспечивают это промышленные швейные машины, которые постоянно совершенствуются и работают с максимальной эффективностью.

Если для домашнего рукоделия достаточно обычной прямострочной машинки, то в условиях производства необходим большой выбор швейного оборудования специального назначения. Это позволит создать оптимальную технологическую производственную линию по выпуску конкретного изделия.

Специализация швейных агрегатов

Компании, занимающиеся изготовлением промышленных швейных машин, предлагают на рынке широкий выбор соответствующего оборудования:

Легкие эластичные ткани требуют особо бережного отношения, которое могут обеспечить только распошивальные машины.

При пошиве костюмов, спецовки или верхней одежды приходится иметь дело с плотным или многослойным материалом. Для его обработки используются машины с усиленным транспортером полотна, с увеличенным подъемом лапки и с более мощным челноком.

Почти в каждом изделии используется несколько различных типов швов. Сделать их качественно и с соблюдением точных параметров можно только на специальных машинах, настраиваемых под определенную строчку (челночную, цепную, зиг-заг, подшивочную, двойную). К такому оборудованию относятся оверлоки и машины, способные одновременно шить несколькими иглами.

В производственном процессе важно обеспечить максимально быстрое и удобное выполнение сложных операций. Для этого существуют швейные машины, способные обрабатывать труднодоступные участки изделия. Рукавные агрегаты незаменимы при пошиве верхней одежды, колонковые - нужны при изготовлении обуви, кожгалантереи и чехлов. Существенно упрощают производственный процесс беспосадочные и подшивочные машины, а так же специальная скорняжная техника для работы с мехом.

Не забывают производители и о таких трудоемких операциях, как пробивка и обметка петель, пришивание пуговиц, установка фурнитуры или выполнение подворотов. Для этого так же есть специальные агрегаты. Еще в арсенале промышленного швейного оборудования вы найдете спецтехнику для точного и быстрого раскроя материала.

Зная возможности современной швейной техники и ее рабочие характеристики можно укомплектовать производственную линию по выпуску любого вида продукции.

Надежная и удобная техника

Помимо узкой специализации промышленные швейные машины имеют следующие особенности, отличающие их от бытового оборудования:

Высокая производительность и повышенная надежность обеспечиваются использованием мощного сервопривода с системой охлаждения и усиленных механизмов с автоматической смазкой и износостойкими деталями. Это позволяет работать под нагрузкой (например, с плотными материалами) в течение нескольких смен.

Выбирая промышленные швейные машины для бизнеса важно соблюдать баланс между стоимостью оборудования, его надежностью и возможностями. Идеальное сочетание этих параметров предлагают такие производители как "MAREEW" и "BROST", чья техника отлично зарекомендовала себя в работе в ателье, небольших мастерских и фабричных цехах. Покупать данное оборудование выгодно у официальных дилеров, которые предлагают доступные цены, фирменную гарантию и сервисное обслуживание с использованием оригинальных запчастей.