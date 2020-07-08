КМДА рекомендувала навчальним закладам готуватися до дистанційного навчання з вересня

Київська міська державна адміністрація рекомендує всім навчальним закладам розробити форму дистанційного навчання з початку нового навчального року.

Про це мер Києва, голова КДМА Віталій Кличко повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що, згідно з розробленим урядом планом виходу з карантину, відновлення навчального процесу у звичайному режимі можливе на 4-му етапі, до якого на сьогодні більшість регіонів країни не готова через високий рівень захворюваності на коронавірус.

"Тому з урахуванням рекомендацій уряду можу сказати одне: до кінця карантину навчання буде дистанційним. Виходячи з цього, департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа може адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що місто робить усе можливе, щоб 1 вересня, за сприятливої епідемічної ситуації, навчальний процес почався в школах у звичайному режимі.

КМДА вже виділила 4 млрд гривень на підготовку до нового навчального року, в тому числі близько 2 млрд - на ремонт установ освіти.

За словами Кличка, до нового навчального року Київ відкриє 7 оновлених і нових закладів освіти: три нові дитячі садки, два дитсадки після реконструкції і дві школи після реконструкції.

У червні в МОН пообіцяли, що не будуть переводити школи на обов'язкове дистанційне навчання. Навчальний рік 2020/2021 розпочнеться 1 вересня. Формат навчання з 1 вересня буде залежати виключно від епідеміологічної ситуації.

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет в інтерв'ю LB.ua повідомляв, що через коронавірус не виключається можливість змішаного типу навчання - онлайн і безпосередньо у класах. Він підкреслив, що МОН розробляє різні варіанти організації навчального процесу.