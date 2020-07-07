На Луганщині правоохоронці запобігли вчиненню диверсії на об’єкті підвищеної хімічної небезпеки

Слідчі Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під час спецоперації 7 липня 2020 року запобігли вчиненню диверсії та затримали диверсанта-розвідника окупаційної адміністрації РФ (ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у фейсбуці.

Як встановлено слідством, громадянин України проходив військову службу у лавах так званої "народної міліції ЛНР" та з 2018 року був завербований співробітниками ФСБ РФ. Для виконання поставленого спецслужбою завдання щодо вчинення диверсії на території Луганської області він перетнув лінію розмежування та прибув до м. Сєвєродонецька, де в обумовленому сховищі взяв заздалегідь приготовані засоби ураження – дві одиниці РПГ-22.

Диверсант планував здійснити підрив двох резервуарів з аміаком на території приватного акціонерного товариства "Сєвєродонецьке об’єднання Азот", яке належить до об'єктів 1 ступеня хімічної небезпеки. Метою диверсії було спричинення екологічної катастрофи та масове знищення мешканців Луганської області. На момент замаху в ємностях зберігалося 3500 тонн аміаку.

Нагадаємо, у квітні співробітники Донецького прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями знайшли засоби військового ураження. У межах Волноваського району неподалік залізничного полотна виявили ящик з трьома РПГ 22, одним снарядом до СПГ ПГ-9, одним РГД, однією Ф1, понад 220 патронами 5,45 мм і двома димовими шашками. Усе це могло бути використано зловмисниками для здійснення диверсій на мирній території України.