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В Одеській області військовослужбовця затримали під час збуту викрадених боєприпасів

Крадій планував отримати за весь арсенал 110 тис. грн.

В Одеській області військовослужбовця затримали під час збуту викрадених боєприпасів
Фото: dn.npu.gov.ua

Слідче управління ГУ Нацполіції в Одеській області за процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України і оперативного супроводу Управління СБУ в області задокументувало факт збуту військовослужбовцем арсеналу боєприпасів, вибухових речовин та іншого військового майна (ч. 1 ст. 263 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на своїй сторінці у фейсбуці.

За даними слідства, за 11 гранат Ф-1, 12 бронежилетів, 12 касок, 12 гранат РГД-5, 2 димові шашки та 4 кг 900 г тротилу, які попередньо було викрадено та вивезено з військової частини, військовослужбовець планував отримати 110 тис. грн. Після одержання частини грошових коштів у сумі 28,5 тис грн. його затримали правоохоронці.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого та в транспортному засобі виявлено і вилучено 12 бронежилетів і касок, 3 гранати Ф-1. Інші вибухові речовини знайшли у завчасно облаштованому «схроні».

Зазначимо, 2 липня 2020 року правоохоронці задокументували факт збуту цим самим військовослужбовцем 2 гранат Ф-1 та РГД-5, бронежилета та каски за 5 тис. грн.

Наразі досліджуються обставини вчинення злочину та умови, за яких затриманий викрав і вивіз з військової частини військове майно. Йому готують повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в серпні минулого року на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї. Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців та їхнього спільника поблизу Сєвєродонецька під час спроби продажу 12 гранатометів РПГ-22 і РПГ-26, 30 гранат РГД-5 і Ф-1, більш ніж 30 запалів для гранат і майже 3 тис. патронів. За цей арсенал зловмисники планувати "виручити" 50 тис. гривень.

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