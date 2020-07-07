​Підозрюваного у вимаганні $250 тис. підполковника СБУ взято під варту з альтернативою 10 млн гривень застави

Він вимагав хабар за нерозголошення відомостей про обставини смерті нардепа.

Печерський районний суд Києва обрав як запобіжний захід тримання під вартою із заставою 9,7 млн гривень для підполковника Служби безпеки, якого підозрюють у вимаганні 250 тис. доларів.

Про це повідомляють на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував і керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менш ніж чотирьох осіб, учасники якого вимагали в підприємця 250 тис. доларів США за нерозголошення відомостей про обставини загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити.

У разі відмови зловмисники погрожували застосувати насильство до потерпілого та його близьких родичів.

Як пишуть "Українські новини", підполковник вимагав хабар за нерозголошення обставин смерті нардепа Валерія Давиденка ("Довіра"), якого 23 травня знайшли застреленим в офісному туалеті. Джерела LB.ua в правоохоронних органах повідомляли, що основною версією слідства було самогубство, але не виключалося його інсценування.

Наразі вживаються заходи для встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 6 липня слідчі ДБР за підозрою в хабарництво затримали ще одного працівника СБУ, майора, після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі $1000 (ч. 3 ст. 368 ККУ). За попередньою інформацією, працівник СБУ вимагав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 3000 доларів США за вирішення питання працевлаштування у спецслужбі.