Подполковник СБУ попался на вымогательстве $250 тыс. по делу о гибели народного депутата

Потерпевшему угрожали насилием, в том числе над членами его семьи.

Подполковник Службы безопасности Украины попался на вымогательстве 250 тыс. долларов у предпринимателя за неразглашение информации об обстоятельствах гибели одного из народных депутатов.

Об этом говорится на сайтах ГБР и Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, заместитель одного из отделов управления СБУ в Одесской области организовал преступную группировку в составе не меньше четырех человек. Она в течение мая вымогала у бизнесмена крупную сумму денег за сокрытие информации, которая могла бы ему навредить.

Предпринимателю также угрожали насилием, в том числе над членами его семьи.

За это подполковнику СБУ сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. Его хотят арестовать и отстранить от занимаемой должности. Подозреваемому может грозить от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

В помещении УСБУ в Одесской области и по месту жительства фигурантов были устроены обыски. Следователи нашли несколько единиц оружия и боеприпасы.