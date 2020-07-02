Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
ГлавнаяПолитика

​Комитет Рады рекомендует ввести партийную систему на местных выборах для населенных пунктов от 10 тыс. населения

"Опора" заявила, что рекомендуемая поправка нарушает международные нормы.

​Комитет Рады рекомендует ввести партийную систему на местных выборах для населенных пунктов от 10 тыс. населения
Фото: facebook/Верховна Рада України

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ввести партийную систему на местных выборах для всех населенных пунктов от 10 тысяч населения.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы Комитета, депутат от партии "Голос" Роман Лозинский.

"Решение комитета: самовыдвижения в общинах до 10 тыс. (населения, - ред.). Было 90 тыс. Палкой загнали в партии. Меняем правила за 120 дней до выборов", - написал он.

Гражданская сеть "Опора" заявила, что рекомендуемая комитетом поправка в Избирательный кодекс нарушает международные нормы.

"К сожалению, к экспертам здесь не прислушались и приняли решение, которое нарушает международные стандарты и имеет признаки препятствования реализации пассивного избирательного права", - написала в фейсбуке координатор сети Ольга Айвазовская.

Напомним, 19 декабря 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс, кардинально изменив правила игры: депутаты отказались от смешанной избирательной системы, которая предусматривала мажоритарке на парламентских выборах, и согласились на пропорциональную - с открытыми избирательными списками. Однако, уже тогда в партии власти признавали, что Кодекс принимали в спешке и в него нужно вносить изменения. Подробнее читайте в материале LB.ua "Як "Слуга народу" пише правила місцевих виборів".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также