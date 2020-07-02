​Комитет Рады рекомендует ввести партийную систему на местных выборах для населенных пунктов от 10 тыс. населения

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ввести партийную систему на местных выборах для всех населенных пунктов от 10 тысяч населения.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель главы Комитета, депутат от партии "Голос" Роман Лозинский.

"Решение комитета: самовыдвижения в общинах до 10 тыс. (населения, - ред.). Было 90 тыс. Палкой загнали в партии. Меняем правила за 120 дней до выборов", - написал он.

Гражданская сеть "Опора" заявила, что рекомендуемая комитетом поправка в Избирательный кодекс нарушает международные нормы.

"К сожалению, к экспертам здесь не прислушались и приняли решение, которое нарушает международные стандарты и имеет признаки препятствования реализации пассивного избирательного права", - написала в фейсбуке координатор сети Ольга Айвазовская.

Напомним, 19 декабря 2019 года Рада приняла Избирательный кодекс, кардинально изменив правила игры: депутаты отказались от смешанной избирательной системы, которая предусматривала мажоритарке на парламентских выборах, и согласились на пропорциональную - с открытыми избирательными списками. Однако, уже тогда в партии власти признавали, что Кодекс принимали в спешке и в него нужно вносить изменения. Подробнее читайте в материале LB.ua "Як "Слуга народу" пише правила місцевих виборів".