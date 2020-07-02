Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
Курс доллара подскочил на фоне заявления об отставке главы НБУ
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Глава Нацбанка Смолий подал в отставку "из-за систематического политического давления" (обновлено)
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
Печерский райсуд продолжил избирать меру пресечения Порошенко (обновлено)
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
На отставке Смолия с должности главы НБУ настаивал Зеленский
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
ГлавнаяПолитика

Порошенко призвал Смолия забрать заявление об отставке

"Сейчас то время, когда очень актуален лозунг - никогда не сдавайся".

Порошенко призвал Смолия забрать заявление об отставке
Фото: пресс-служба президента

Увольнение председателя НБУ Якова Смолия несет чрезвычайные риски для финансовой стабильности Украины и сотрудничества с международными партнерами. Об этом заявил в Верховной Раде лидер «Европейской Солидарности», экс-президент Петр Порошенко. Он отметил, что давление на председателя НБУ происходит непосредственно из Офиса Зеленского в интересах Коломойского.

«Давление состоялось со стороны высшего политического руководства государства. Очень беспокоит момент, когда это произошло. Требование к Смолию написать заявление прозвучало на следующий день после получения транша Всемирного банка, через неделю после получения первого транша МВФ, через неделю после получения первого транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Это называется одним словом - обман. Обман партнеров, которые поверили подписи под меморандумом МВФ, поскольку кроме подписи руководства правительства, Национального банка, министра финансов там стоит подпись Зеленского », - подчеркнул Порошенко.

Он считает, что решение об отставке главы НБУ нужно пересмотреть. «Отзовите заявление, верните Смолию без рассмотрения, поскольку, как сейчас выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками», - предостерегает Порошенко.

Он также отметил, что межбанковский валютный рынок уже отреагировал на тревожные новости с НБУ снижением курса национальной валюты. Кроме того, это негативно повлияло на позиции Украины на международных рынках заимствований.

«Первые результаты мы уже имеем, потому что 1,75 млрд долларов размещенных вчера в еврооблигации Украины, отменены, поскольку инвесторы не верят. И не хотят дальше играть в подобные игры с «краплеными картами», - отмечает Петр Порошенко.

«Вместе с Смолием из страны последуют и иностранные инвесторы, и больше не вернутся. Потому тотальное пике национальной экономики, вызванное тем, что вы «дернули стоп-кран» при коронавирусе бессмысленным карантином, будет иметь разрушительные последствия», - предостерегает лидер «Европейской Солидарности».

Также он обратился к депутатам из монобольшинства с требованием не поддерживать отставку главы НБУ: «Я сейчас хочу обратиться к народным депутатам с монобольшинства, которые не считают себя членами группы Коломойского, которые во времена моей каденции считали себя реформаторами: сейчас народ и история будет смотреть в глаза каждому из вас. И от того, на какую кнопку вы нажмете, будет зависеть ваша дальнейшая судьба и судьба страны. Просьба - не допустить очередного удара по репутации страны, на допустить разрушения Украины», - призвал Порошенко.

Кроме того, Порошенко призвал Якова Смолия не сдаваться и отозвать заявление об отставке. «Яков Васильевич, отзовите заявление. Сейчас то время, когда очень актуален лозунг - никогда не сдавайся. Яков Васильевич, после вчерашнего судилища я имею право с таким лозунгом обратиться именно к вам

», - резюмировал экс-президент.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также