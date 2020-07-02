Порошенко призвал Смолия забрать заявление об отставке

"Сейчас то время, когда очень актуален лозунг - никогда не сдавайся".

Увольнение председателя НБУ Якова Смолия несет чрезвычайные риски для финансовой стабильности Украины и сотрудничества с международными партнерами. Об этом заявил в Верховной Раде лидер «Европейской Солидарности», экс-президент Петр Порошенко. Он отметил, что давление на председателя НБУ происходит непосредственно из Офиса Зеленского в интересах Коломойского.

«Давление состоялось со стороны высшего политического руководства государства. Очень беспокоит момент, когда это произошло. Требование к Смолию написать заявление прозвучало на следующий день после получения транша Всемирного банка, через неделю после получения первого транша МВФ, через неделю после получения первого транша макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Это называется одним словом - обман. Обман партнеров, которые поверили подписи под меморандумом МВФ, поскольку кроме подписи руководства правительства, Национального банка, министра финансов там стоит подпись Зеленского », - подчеркнул Порошенко.

Он считает, что решение об отставке главы НБУ нужно пересмотреть. «Отзовите заявление, верните Смолию без рассмотрения, поскольку, как сейчас выразился один из инвесторов, это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками», - предостерегает Порошенко.

Он также отметил, что межбанковский валютный рынок уже отреагировал на тревожные новости с НБУ снижением курса национальной валюты. Кроме того, это негативно повлияло на позиции Украины на международных рынках заимствований.

«Первые результаты мы уже имеем, потому что 1,75 млрд долларов размещенных вчера в еврооблигации Украины, отменены, поскольку инвесторы не верят. И не хотят дальше играть в подобные игры с «краплеными картами», - отмечает Петр Порошенко.

«Вместе с Смолием из страны последуют и иностранные инвесторы, и больше не вернутся. Потому тотальное пике национальной экономики, вызванное тем, что вы «дернули стоп-кран» при коронавирусе бессмысленным карантином, будет иметь разрушительные последствия», - предостерегает лидер «Европейской Солидарности».

Также он обратился к депутатам из монобольшинства с требованием не поддерживать отставку главы НБУ: «Я сейчас хочу обратиться к народным депутатам с монобольшинства, которые не считают себя членами группы Коломойского, которые во времена моей каденции считали себя реформаторами: сейчас народ и история будет смотреть в глаза каждому из вас. И от того, на какую кнопку вы нажмете, будет зависеть ваша дальнейшая судьба и судьба страны. Просьба - не допустить очередного удара по репутации страны, на допустить разрушения Украины», - призвал Порошенко.

Кроме того, Порошенко призвал Якова Смолия не сдаваться и отозвать заявление об отставке. «Яков Васильевич, отзовите заявление. Сейчас то время, когда очень актуален лозунг - никогда не сдавайся. Яков Васильевич, после вчерашнего судилища я имею право с таким лозунгом обратиться именно к вам

», - резюмировал экс-президент.