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Украина поддержала резолюцию ООН о противодействии коронавирусу, - Кулеба

Документ инициирован Эстонией и Сингапуром.

Украина поддержала резолюцию ООН о противодействии коронавирусу, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Украина поддержала глобальную декларацию о цифровом противодействии коронавирусу COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на министерской видеоконференции по безопасности цифровой среды, организованной Эстонией и Сингапуром.

"Украина поддерживает глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии", -  цитирует Кулебу пресс-служба украинского МИД.

Министр иностранных дел Украины привел пример цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19 - онлайн-карту путешествий во время пандемии.

"Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуск иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19 ", - заявил он.

Кулеба обратил внимание на цифровые угрозы растущие в мире в результате пандемии, и необходимость повысить безопасность киберпространства.

Ранее сообщалось, что в апреле Украина стала соавтором проекта резолюции ООН о противодействии коронавирусу. Документ призывает страны-члены организации сделать лекарства, тесты и будущие вакцины от болезни доступными для всех.

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