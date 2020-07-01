Ермак заявил о планах подготовить новый закон о наказании за публикацию разговоров чиновников

Он считает, что это необходимо для защиты госбезопасности.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о планах подготовить новый закон, согласно с которым публикация тайных разговоров чиновников станет преступлением. Об этом Ермак сообщил для Washington Post.

Изменения стремятся положить конец "злонамеренной практике" и необходимы для "защиты государственной безопасности", добавил Ермак.

"Я хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем это как прямое нарушение национальной безопасности нашей страны. Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным деянием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - сообщил Ермак, комментируя записи относительно бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Предполагается, что этот закон может успокоить международных дипломатов, встревоженных тем, что Украине может быть трудно сохранять конфиденциальность разговоров на высоком уровне.

Напомним, что внефракционный нардеп Андрей Деркач обнародовал на пресс-конференции записи разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко, в котором Порошенко предлагал Байдену кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов.

Также в сеть сливали так называемые пленки Гончарука, которые якобы были записаны в кабинете премьер-министра. Вечером 15 января на анонимном Youtube-канале появилась запись разговора с голосами, похожими на премьера Алексея Гончарука, министра экономического развития Тимофея Милованова, главы Минфина Оксаны Маркаровой и первой замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой.

В ходе беседы премьер называет себя профаном в экономике и заявляет о некомпетентности в экономических вопросах президента Владимира Зеленского ("у него туман в голове").