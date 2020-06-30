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В праймериз "Слуги народа" для выдвижения в мэры Киева принимают участие четыре нардепа

Кандидатура Ткаченко, который ранее заявлял об участии, снята из-за его назначения министром культуры. 

В праймериз "Слуги народа" для выдвижения в мэры Киева принимают участие четыре нардепа
Фото: Макс Требухов

Во внутрипартийном праймериз "Слуги народа" для выдвижения в мэры Киева принимают участие нардепы Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура. Об этом сам Качура сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне", - сообщил нардеп.

Он добавил, что его кандидатуру поддерживают и в партии, и во фракции. 

Самым серьезным соперником среди всех кандидатов Качура назвал действующего мэра Виталия Кличко.

"На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении принимать участие в выборах мэра. Я знаю, что собираются "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", - заявил он.

Качура добавил, что кандидат в мэра от "СН" станет известен через несколько недель, а решающее слово имеет президент Владимир Зеленский, который в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

Напомним, 1 июня стало известно, что народные депутаты Александр Дубинский, Александр Качура и Александр Ткаченко заявили, что будут участвовать в праймериз "Слуги народа", которые определят кандидата от партии в мэры Киева. Кандидатура Ткаченко была снята из-за его назначения министром культуры.

2 июня глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что число кандидатов в праймериз будет выше - от четыре до шести. Он добавил, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который ранее заявил о своем возможном участии в выборах мэра Киева, теоретически может участвовать в праймериз.

5 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что не исключает, что от их партии в мэры Киева будет баллотироваться женщина.

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