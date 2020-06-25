Нардеп Дануца: "Илья Павлюк был одним из руководителей центрального штаба Зеленского на выборах"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава Кировоградской областной организации партии Александр Дануца подтвердил, что на президентских и парламентских выборах работал вместе с бизнесменом Ильей Павлюком. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

"Он (Ред.: Илья Павлюк) был одним из руководителей центрального штаба. И хочу сказать, очень эффективным. Это человек, который очень эффективно делал тот кусок работы, который ему был вверен... Он курировал, в том числе региональные штабы. Я, например, непосредственно работал с ним и с Трофимовым. Очень плотно. И у них были разные цели и задачи, было четкое распределение обязанностей. На мой взгляд, оба очень хорошо справились", — заявил он.

На уточняющий вопрос о роли экс-главы ОП Андрея Богдана в том, что Павлюк не получил после выборов какой-то должности в провластной команде, он отметил:

"Трофимова сделали одним из руководителей Офиса президента. Это человек, который близок к президенту. Это человек, который, возможно, в сравнении с Ильей, не имеет какого-то политического бэкграунда... У Ильи есть история, связанная с участием в политике. Поэтому, возможно, этим руководствовались. У Трофимова этой истории нет. Здесь мне сложно ответить, президент принимал решение. Хотя президент всегда советуется, общается, в том числе с народными депутатами. Общение, кстати, очень интересное, и такое себе, необычное", — отметил он.

Дануца также добавил, что считает разделение фракции "Слуга народа" в парламенте условным.

"Я бы не делил нас на группы (Прим.: фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде). Я был членом группы и фракции президента, и остаюсь членом группы и фракции президента... Разделение на группы — довольно условное. Понятно, что мы можем делить, например, на людей Коломойского. Есть люди, которые формально были в 95-квартале... Есть у Ильи Павлюка племянник — Максим Павлюк. Наверное, его можно назвать членом группы Ильи Павлюка и т.д.", — сказал он.

Напомним, что в апреле 2019 журналисты Bihus.info опубликовали расследование, в котором назвали Илью Павлюка главой одной из неформальных групп влияния в избирательном штабе под названием "Регионы".

Ранее Павлюк был известен как помощник на тот момент депутата Игоря Калетника.