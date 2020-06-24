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Зеленский пообещал помочь с жильем пострадавшим от паводков

Президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Зеленский пообещал помочь с жильем пострадавшим от паводков
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский заверил, что пострадавших от паводков в западных областях Украины обеспечат жильем. Власти обязательно восстановят разрушенные из-за паводков дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Об этом глава государства заявил в видеообращении.

"Государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое", - заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования семьям погибших во время непогоды и паводков на западе страны.

Также президент пообещал, что государство обязательно выделит финансовую помощь.

"Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

Ивано-Франковская область выделила 1 млн гривен. Кабинет Министров в четверг, 25 июня, на внеочередном заседании рассмотрит выделение 582 млн гривен на ликвидацию последствий непогоды.

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