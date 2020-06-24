Шмыгаль заявил о развитии критической ситуации из-за непогоды в пяти областях Украины

В пяти областях Украины из-за непогоды и затопления развивается критическая ситуация. Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область, где 165 населенных пунктов попали под влияние паводка. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр Денис Шмыгаль.

В области разрушены 19 мостов, более 110 км автодорог. Вследствие наводнения погибли три человека.

"Тело одного погибшего до сих пор не нашли. Две женщины нашли. Разрушены несколько частных домов - вообще стерты с лица змели. Общую сумму ущерба пока невозможно подсчитать", - сообщил он.

Премьер добавил, что частично затоплены дороги международного значения, ситуация по-прежнему напряженная.

"Сегодня волна пошла на Тернопольскую область, есть часть домохозяйств поврежденных. В целом в Закарпатской области три населенных пункта, в Черновицкой области - четыре населенных пункта, во Львовской - один населенный пункт пострадали от этого наводнения", - пояснил Шмыгаль.

Он добавил, что в Ивано-Франковскую область отправили четыре вертолета. На одном из них эвакуировали двоих беременных на поздних сроках женщин.

"Есть отдельная ситуация с тем, что более 100 детей заблокированы и не смогут сдать ВНО", - добавил Шмыгаль, пообещав уладить вопрос со сдачей тестов в другое время.

Премьер добавил, что на ликвидацию последствий в Ивано-Франковской области решено выделить 500 млн гривен.

Напомним, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

По предварительно оценке, разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

В Ивано-Франковской области из-за вызванного непогодой затопления эвакуируют жителей пгт Ланчин и районную больницу в городе Галич, в которой лечатся больные коронавирусом.