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"Укрзализныця" временно отменила семь пригородных поездов из-за наводнения на западе Украины

Пассажиров просят учитывать эти изменения.

"Укрзализныця" временно отменила семь пригородных поездов из-за наводнения на западе Украины
Фото: uz.gov.ua

"Укрзализныця" в связи с масштабными наводнениями в Ивано-Франковской области до преодоления последствий непогоды отменила курсирование семи пригородных поездов на отдельных направлениях.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Так, с 24 июня не будут курсировать четыре пригородные поезда: Коломыя-Снятин, Снятин-Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта.

С 25 июня отменено курсирование трех поездов: Снятин-Коломыя, Коломыя-Снятин, Ворохта - Ивано-Франковск.

"Просим пассажиров учитывать эти изменения в графике движения пригородных поездов при планировании путешествий", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня утром премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

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