Сегодня, 24 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что интенсивные осадки привели к масштабным паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Подтоплено около 200 населенных пунктов.

Уровень воды в реке Прут в районе Черновцов

Подразделения МВД эвакуируют людей, проводят воздушный и наземный мониторинг, берегоурепление, откачку и отвод воды.

Глава МВД Аваков сообщил, что с 22 июня в регионах, пострадавших от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Привлечены более 1500 полицейских, спасателей и гвардейцев, в частности для проведения мониторинга - 110 гвардейцев горно-патрульной роты.

Фото: mvs.gov.ua

"Из региона уже эвакуированы около 400 человек, жертвами непогоды стали три человека. Моим решением в эти области направлены: 150 военных Национальной гвардии, 4 вертолета Н225 и Ми-8, военный самолет НГУ. Доставлено более 1200 кг еды и воды. Кроме этого, для воздушного мониторинга будем привлекать малую авиацию - самолеты Diamond Государственной пограничной службы Украины. Сильные осадки по прогнозам ГосЧС продержатся еще несколько дней", - отметил Аваков.

Он добавил, что штаб работает в круглосуточном режиме, полицейские и гвардейцы охраняют дома, чтобы избежать мародерства.

Напомним, ранее ГосЧС объявила штормовое предупреждение в связи с паводком в Черновцах.