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Столичным кафе и ресторанам разрешили пускать гостей внутрь

Возможно отделение столов друг от друга перегородкой.

Столичным кафе и ресторанам разрешили пускать гостей внутрь
Фото: EPA/UPG

В Киеве заведения общественного питания смогут принимать гостей внутри помещений.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации от 22 июня №58.

С соответствии с "Требованиями по работе заведений общественного питания" возле мест потенциального скопления людей должна быть нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра между клиентами. Также соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между соседними столами, размещение не более четырех гостей за столом (без учета детей до 14 лет).

Также разрешается отделение столов друг от друга перегородкой, что исключает контакт между посетителями, размещенными по обе ее стороны.

Сотрудники ресторанов должны надевать медицинскую маску или респиратор, очки и одноразовые перчатки, а после каждого снятия расходных защитных материалов - тщательно мыть руки или обработать антисептическим средством.

Запрещено использовать многоразовые полотенца.

Также запрещается работа детских комнат, самостоятельный вход посетителей в заведение без сопровождения персонала, проведение праздников, банкетов, мастер-классов для свыше 10 человек, приготовление пищи на открытых кухнях и функционирование буфетов самообслуживания.

Напомним, с 11 мая в Киеве в рамках смягчения карантина открылись рестораны, магазины и парикмахерские.

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