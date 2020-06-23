В Окружной админсуд поступил иск о "биолабораториях США"

В Окружной административный суд Киева поступил иск общественной организации "Сознательная Украина" к Министерству здравоохранения, Министерству иностранных дел и Министерству обороны США в лице посольства США в Украине.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность Минздрава, МИДа и посольства США из-за отсутствия их официальных заявлений о признании или опровержения обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США.

Также организация просит обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Украине якобы "секретно" работают биологические лаборатории США, которые могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек "нетипичных для Украины болезней".

В проекте использовались тезисы, которые за несколько дней до выхода программы использовал в своем заявлении пророссийский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа-За життя" Виктор Медведчук.

После этого СБУ обратилась к украинским политикам и призывала их не распространять фейки.