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В Окружной админсуд поступил иск о "биолабораториях США"

Суд решает вопрос об открытии производства.

В Окружной админсуд поступил иск о "биолабораториях США"
ОАСК
Фото: unn.com.ua

В Окружной административный суд Киева поступил иск общественной организации "Сознательная Украина" к Министерству здравоохранения, Министерству иностранных дел и Министерству обороны США в лице посольства США в Украине.

Об этом сообщается на сайте ОАСК.

Общественная организация просит суд признать противоправной бездеятельность Минздрава, МИДа и посольства США  из-за отсутствия их официальных заявлений о признании или опровержения обнародованной в СМИ информации о существовании на территории Украины 15 военных биологических лабораторий США.

Также организация просит обязать ответчиков опубликовать такие заявления.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Украине якобы "секретно" работают биологические лаборатории США, которые могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек "нетипичных для Украины болезней".

В проекте использовались тезисы, которые за несколько дней до выхода программы использовал в своем заявлении пророссийский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа-За життя" Виктор Медведчук.

После этого СБУ обратилась к украинским политикам и призывала их не распространять фейки.

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