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Спасатели нашли тело пятой жертвы взрыва дома на Позняках в Киеве

Мужчину 1976 г.р. опознал сосед. 

Фото: dsns.gov.ua
Около 3:30 23 июня спасатели обнаружили тело пятого погибшего в результате взрыва дома на Позняках в Киеве. Мужчину 1976 года рождения опознал сосед, сообщили в пресс-службе ГосЧС

Из-под завалов изъяли тела пяти жителей дома: двоих женщин 1943 и 1974 годов рождения, троих мужчин 1991, 1967, 1976 годов рождения.

"Координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации. Всего на месте происшествия работают 42 единицы техники и 211 человек, в том числе от ГосЧС 9 единиц техники и 91 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua
Напомним, что в воскресенье, 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли три человека, судьба еще двоих была неизвестна. Под завалами могут находиться еще двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения. Предварительной причиной назвали взрыв газовоздушной смеси.

Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Повреждены 40 квартир подъезда, где живет 125 человек. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.

Вечером 22 июня спасатели обнаружили тело четвертого погибшего. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что оставалась неизвестной судьба еще одного мужчина. 

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