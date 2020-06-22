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На месте взрыва на Позняках нашли четвертого погибшего

Неизвестной остается судьба еще одного жителя дома.

На месте взрыва на Позняках нашли четвертого погибшего
Фото: Макс Требухов

На месте взрыва в жилом доме на столичных Позняках обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола", - написал Кличко в своем фейсбуке.

Мэр добавил, что сейчас продолжаются работы по деблокированию тела.

Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома.

Напомним, в воскресенье, 21 июня в 10-этажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках произошел взрыв. В результате погибли три человека. Сообщалось, что под завалами могут находиться еще двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения.

Спасатели продолжают вручную разбирать завалы. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.

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