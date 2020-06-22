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В Харькове на митинге под медучреждением против приема больных коронавирусом пострадали двое полицейских

У одного из полицейских - черепно-мозговая травма. 

Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове под областным специализированным диспансером радиационной защиты населения устроили митинг против приема граждан с коронавирусом

В ходе протеста произошла потасовка, в результате которой пострадали два правоохранителя, сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Двое 24-летних оперуполномоченных отдела полиции получили телесные повреждения. Предварительно, один получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, второй - ушиб голени", - говорится в сообщении. 

Фото: hk.npu.gov.ua

Ведомости о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие относительно сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, захват транспортного средства), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. 

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что в феврале после эвакуации украинцев из китайского Уханя их доставили для обсервации в санаторий в Новых Санжарах. Местные жители устроили протест, требуя отвезти украинцев в другое место. В ходе акции произошли столкновения, за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо. 

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