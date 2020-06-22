​​СБУ разоблачила группировку, похищавшую деньги с банковских карт

В ее состав входило 15 человек.

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности разоблачили группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек с помощью вмешательства в работу банковских систем.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По предварительной версии следствия, в состав группы входило 15 человек.

"Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение, с помощью которого похищали реквизиты банковских электронных счетов граждан США, Европы, Украины и их персональные данные. В частности, через электронные платежные сервисы, в том числе запрещенные в Украине российские, они переводили похищенные деньги на собственные счета в отечественные и банки РФ, присваивая их", - говорится в сообщении.

В рамках расследования правоохранители провели в Харькове 16 обысков по месту работы хакерского центра и по месту жительства подозреваемых.

В ходе обыска было обнаружено более 40 единиц компьютерной техники с фото и реквизитами иностранных банковских карточек и другими доказательствами использования вредоносных программ. Также были изъяты банковские карточки, наличные и ценности более чем 12 млн гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас решается вопрос о сообщение членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространение или сбыт вредоносных программных средств, а также их распространение, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к махинациям.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили хакера, который продавал базу данных с логинами и паролями электронной почты.