Среди пострадавших при взрыве на Позняках оказались работники "Укрзализныци"

Среди пострадавших при взрыве в многоэтажном жилом доме на столичных Позняках, оказались работники акционерного общества "Укрзализныця".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Беда всегда приходит, когда ее не ждешь. Сегодня пострадавшим в результате чудовищного взрыва в Киеве стали также работники "Укрзализныци". Уже поручил, чтобы пострадавших железнодорожников вместе с их семьями разместили в гостиничном фонде "Укрзализныци". Это самое малое, что мы можем сделать в этой ситуации, чтобы поддержать их", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в ГосЧС уточнили, что по данным на 18:00 спасатели нашли тела двух погибших.