Фото: Нацполиция Харьковской области

В Харьковской области в очередной раз подорвали банкомат. Инцидент произошел около 4 утра в воскресенье, 21 июня, в селе Наталино, сообщили в областной полиции.

Банкомат находился в помещении магазина.

В результате происшествия никто не пострадал. Украсть деньги злоумышленникам не удалось.

Магазин также почти не поврежден.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Фото: Нацполиция Харьковской области

Фото: Нацполиция Харьковской области

Напомним, в середине апреля грабители взорвали банкомат в Харькове. Инцидент произошел ночью на окраине города. Из банкомата похитили 1,978 млн гривен. Автомобиль с преступниками задержали через несколько часов. Их должны были проверить на причастность к взрывам других банкоматов в Харькове и других городах Украины.

В ночь на 26 апреля в Харькове снова взорвали банкомат. Аналогичный инцидент произошел в середине мая.

Отметим, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года.