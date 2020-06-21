В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
В Днепре застрелили полицейского (обновлено)
Кабмин опубликовал обновленные правила адаптивного карантина
Кабмин опубликовал обновленные правила адаптивного карантина
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
Новая статья Путина. Россия начинает глобальную войну
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
НКРЭКУ обнародовала проект решения об учетверении тарифа "Укрэнерго" с августа
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
Шмыгаль признал начало второй волны эпидемии коронавируса в Украине
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
На Позняках в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть погибшие (обновляется)
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу распространения COVID-19
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 841 человека
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа
ГлавнаяОбществоЖизнь

Turkish Airlines возобновит полеты в Киев, Львов и Одессу с 1 июля

Рейсы в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

Turkish Airlines возобновит полеты в Киев, Львов и Одессу с 1 июля
Фото: EPA/UPG

Авиакомпания Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля. Об этом пишет Avianews.

Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу — семь раз в неделю, Львов — пять раз в неделю. 

Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

Издание сообщает, что помимо этого, авиакомпания значительно расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку, что увеличит возможности для стыковок через Стамбул.

Ранее сообщалось, что Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также