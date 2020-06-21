Четыре села остались без транспортного сообщения.

Фото: galka.if.ua

В Ивано-Франковской области из-за непогоды на двух дорогах местного значения произошли оползни. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сильный дождь и порывы ветра повредили пути в Верховинском районе - "Гринява-Голошино" и "Кохан-Перекрестное".

В результате оползней сообщение с четырьмя селами отсутствовало. Пострадавших нет.

Фото: galka.if.ua

Фото: galka.if.ua

Также из-за непогоды без электроснабжения остались 89 населенных пунктов в пяти областях. В Житомирской области обесточены 30 населенных пунктов, в Волынской - 27, Черниговской - 18, Черновицкой и Сумской - по семь.

Сработали системы защиты линий электропередач. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Напомним, 16 июня в Украине четыре человека получили травмы из-за падения деревьев в связи с погодными условиями.