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В нарушении правил карантина уличили еще 17 киевских заведений

Проверку провели в ночное время.

В нарушении правил карантина уличили еще 17 киевских заведений
Фото: hromadske.ua

В Киеве на соблюдение карантина проверили еще 27 развлекательных заведений, в 17 - выявлены нарушения. Об этом в субботу сообщили в КГГА.

Проверку провели в ночное время.

"По результатам проверок 17 субъектов хозяйствования привлечены к административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей", - говорится в сообщении.

По деятельности двух заведений возбудили уголовные производства по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.

В КГГА отчитались, что с 14 мая в столице проверили 2365 объектов: 1020 заведений общественного питания, 900 продовольственных магазинов, 445 салонов красоты и объектов другого профиля, где проводят прием посетителей.

Больше всего нарушений обнаружили в заведениях питания, в частности, сотрудники работают без масок и перчаток, отсутствует 5-дневный запас средств индивидуальной защиты, работникам не меряют температуру, недостаточное количество дезинфицирующих средств, отсутствие защитных экранов, посетителей обслуживают в закрытых залах кафе, а не на летних площадках.

Всего в Киеве за нарушение карантина составили 375 админпротоколов.

Напомним, мобильные группы, которые проверяют соблюдение правил карантина, работают в Киеве с 14 мая. В их состав входят представители Госпродпотребслужбы, районных государственных администраций, КП "Киевблагоустройство", КП "Муниципальная охрана".

Ранее сообщалось, что в Украине полиция составила почти 13 тыс. админпротоколов за нарушение карантина. Открыто 169 уголовных производств.

Напомним, на следующей неделе в Украине начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению карантина.

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