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Министр здравоохранения посетит области с наибольшим приростом заболеваемости

Во Львовской и Закарпатской областях могут усилить карантин. 

Министр здравоохранения посетит области с наибольшим приростом заболеваемости
Фото: facebook/ Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, в которых наблюдается самый высокий суточный прирост заболеваемости в Украине. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью на Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений ", - говорится в сообщении.

Дополнительные ограничения могут ввести на одну неделю.

Также сообщается, что правительство провело совещание с руководителями областных госадминистраций и мэрами тех регионов, где зафиксированы самые высокие показатели роста заболеваемости. Им рекомендовали больше рассказывать населению о необходимости соблюдать карантин.

Как сообщалось, за последние сутки больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали во Львовской (139) и Закарпатской (109) областях.

Напомним, на следующей неделе в Украине начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению карантина.

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