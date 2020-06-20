В воскресенье в большинстве регионов Украины прогнозируют шквалы

В Киеве - до +30 градусов.

21 июня в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем кратковременные дожди, грозы, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+20 градусов, днем +21...+27 градусов.

В Карпатах значительный дождь, температура ночью +11...+16 градусов, днем +11...+16 градусов.

В Моршине температура ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Трускавце температура ночью+16...+18 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве температура ночью +15...+17 градусов, днем +22...+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +25...+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 градус, днем +25...+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21 градус, днем +28...+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем умеренный, местами значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +22...+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +22...+27 градусов.

В Ялте кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +18...+20 градусов, днем +24...+26 градусов.

20 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23...+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.