Степанов анонсировал повышение зарплаты медикам с 1 сентября

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал увеличение заработной платы с 1 сентября медицинским работникам второго и третьего звена. Об этом он сообщил во время брифинга в субботу.

"Начиная с 1 сентября 2020 года, будет увеличена заработная плата наших сотрудников. Это увеличение касается и врачей, и медицинских сестер, среднего и младшего медицинского персонала. Это увеличение будет касаться медицинских работников 2-й, 3-й звена, работающих в специализированных, высокоспециализированных больницах", - сообщил министр.

Степанов отметил, что заработная плата врачей таких медучреждений увеличится на 70% к тарифной ставке - в среднем на 3,5 тыс. грн.

"Также будет увеличена на 50% от минимальной заработной платы в среднего медицинского персонала, у младшего медицинского персонала - на 25% от минимальной заработной платы, установленной в стране", - рассказал глава Минздрава.

Также, как сообщил министр, изменится порядок начисления и выплаты заработной платы для интернов. По его словам, такие решения приняли вчера на заседании Кабмина.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу также выделил 2,3 млрд гривен на доплаты больницам, финансирование которых сократилось в результате реформы, и повысил тарифы на лечение инсульта и инфаркта.