СЦКК: боевики обстреливают беспилотники ОБСЕ, чтобы скрыть военную технику

Вооруженные формирования России на Донбассе обстреливают из стрелкового оружия беспилотники ОБСЕ во время наблюдательных полетов, чтобы скрыть военную технику. Об этом заявила украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня, передает штаб ООС.

"Цель российских наемников очевидна - сорвать запланированные полеты и скрыть вооружение и военную технику, которая размещена в непосредственной близости к линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

В частности, в начале недели патруль миссии зафиксировал в оккупированном Донецке две самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», две буксируемые гаубицы Д-30 «Лягушка», две противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», которые двигались в западном направлении линии соприкосновения.

В этот же период вблизи поселка Криничная были обнаружены две буксируемые гаубицы 2А65 «Мста-Б», а на полигоне около Новоселовки Донецкой области дрон зафиксировал размещение 16 боевых бронированных машин БМП-1.

В то же время российские оккупанты систематически препятствуют деятельности миссии, ссылаясь на распространение COVID-19 или на необоснованные приказы их командиров.

С началу 2020 года зафиксировано более 485 таких случаев.

Напомним, в начале июня ОБСЕ сообщило, что на оккупированную часть Луганской области из РФ въехали две колонны военных грузовиков.