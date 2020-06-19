Боевики обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Вчера, 18 июня, в вечернее время из направлений, неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное, наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм", - говорится в сообщении.
От разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крышу двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.
Пострадавших среди гражданских не было.
Напомним, 16 июня оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки. В результате была ранена мирная жительница.