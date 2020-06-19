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Штаб ООС показал последствия обстрела Авдеевки боевиками

Пострадавших среди гражданских лиц не было, разрушены несколько зданий.

Боевики обстреляли из минометов жилые дома в Авдеевке Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 18 июня, в вечернее время из направлений, неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное, наемники совершили обстрел по жилым домам Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

От разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, а также поврежден фасад и крышу двух жилых домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.

Пострадавших среди гражданских не было.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, 16 июня оккупанты обстреляли жилые кварталы Авдеевки. В результате была ранена мирная жительница.

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