В Антикоррупционном суде проводят дезинфекцию из-за коронавируа у сотрудника

Лица, которые с ним контактировали, - на самоизоляции.

У сотрудника Высшего антикоррупционного суда первый тест на COVID-19 показал положительный результат.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"У одного сотрудника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен. Сейчас Высший антикоррупционный суд проводит усиленную дезинфекцию помещения. Кроме того, определяется список лиц, с которыми контактировал больной. Все указанные сотрудники находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивают в ВАКС, угрозы осуществлению правосудия нет, все помещения работают в штатном режиме с соблюдением масочного режима и ежедневным измерением температуры работникам и посетителям.

Напомним, в Киеве за последнюю неделю у работников шести школ и одного лицея обнаружили COVID-19.

По состоянию на 19 июня Украина вновь побила антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 - заболел 921 человек, умерли за сутки 19, выздоровели - 586