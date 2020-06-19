МАУ открыла в "Борисполе" лабораторию для тестирования на коронавирус

Авиакомпания МАУ установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для тестирования на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне в фейсбуке.

"Мы установили в аэропорту "Борисполь" первую лабораторию, которая делает ПЦР-тесты и тесты на антитела", - написал он. Дыхне отметил, что пока авиакомпания будет использовать лабораторию для тестирования экипажей МАУ.

Мощность лаборатории - 96 образцов за один раз. Время выполнения анализа - 3 часа, для тестирования на антитела - 86 тестов, по часу на каждый.

Есть также опция срочного ПЦР-тестирования отдельного образца в течение 40 минут.

"Фактически лаборатория сможет обеспечить и потребности вылетающих или прилетающих пассажиров, если соответствующую справку потребует страна прилета. Например, Тунис, с которым скоро будет возобновлено авиасообщение, позволяет свободное пересечение границы с наличием теста ПЦР", - написал Дыхне.

Напомним, что международное сообщение после карантина возобновилось с 15 июня. Количество рейсов пока что ограничено