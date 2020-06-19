Один из них обслуживал гостей внутри помещений, второй - разрешал курить кальяны на летней площадке.

Фото: kyivcity.gov.ua

Госпродпотребслужба и "Муниципальная охрана" осуществили проверку соблюдения карантинных мер кафе и ресторанами на столичном Крещатике. Были обнаружены несколько нарушителей, сообщили на сайте КГГА.

Из девяти проверенных ресторанов и кафе два нарушили правила работы в условиях карантина - один обслуживал клиентов внутри помещения, второй разрешал курить кальяны на летних площадках.

"На основании обнаруженных нарушений на должностных лиц ресторанов составили протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 000 до 34 000 гривен, а для заведений - от 34 000 до 170 000", - говорится в сообщении.

Сообщается, что городская власть усиливает контроль за соблюдением карантинных требований. Во всех районах работают мобильные группы контроля, которые состоят из представителей райгосадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства КГГА, Нацполиции и муниципальной охраны.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Протоколы о нарушения составляются и на работников заведений, и на его посетителей.

Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, что Министерство здравоохранения 19 июня инициирует ужесточение контроля за соблюдением условий карантина учреждениями и заведениями.