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Минздрав инициирует ужесточение контроля за соблюдением противоэпидемических мер

Речь идет об общественном транспорте, супермаркетах и развлекательных заведениях. 

Минздрав инициирует ужесточение контроля за соблюдением противоэпидемических мер
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Министерство здравоохранения 19 июня будет инициировать ужесточение контроля за соблюдением условий карантина учреждениями и заведениями. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов

"Мы должны использовать маски, мы должны соблюдать социальную дистанцию, мы должны пользоваться антисептиками, чтобы у нас не было таких ужасных чисел каждое утро. Конечно, мы будем реагировать и кроме тех реакций, которые уже были, и изменений в постановления, каким образом будут усиляться карантинные меры, сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль за соблюдением заведениями условий карантина", - заявил он.

Будут усилять контроль за общественным транспортом, поскольку пассажиры пользуются им, не надевая маски. Также будут усиленно контролировать супермаркеты.

"Мы считаем, что в некоторых регионах должны вводиться жесткие ограничения в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я имею ввиду ограничения работы тех или иных заведений, в том числе ночных клубов. Мы будем инициировать введение этих дополнительных вещей, созыв региональных комиссий", - отметил министр.

Напомним, что за 18 июня в Украине зарегистрировали 921 случай заболевания коронавирусом. Это новый рекорд после того, как 17 июня зарегистрировали 829 новых случаев. 

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