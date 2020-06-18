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Турция готова принимать украинских туристов без самоизоляции и тестов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий встретился с послом Турецкой Республики в Украине.

Турция готова принимать украинских туристов без самоизоляции и тестов
Фото: segodnya.ua

Турция готова с 1 июля принимать украинских туристов при условии соблюдения антикоронавирусных мер во время авиаперевозок.

При этом, самоизоляция и тестирование на коронавирус не нужны.

Об этом заявил посол Турции в Украине Ягмура Гюльдере в ходе встречи с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Со своей стороны, министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что авиакомпании Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже готовы к возобновлению регулярных пассажирских перевозок между Украиной и Турцией.

Ранее сообщалось, что Турция восстанавливает авиасообщение с 40 странами.

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