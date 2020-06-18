Президент Азербайджана посетит Украину до конца года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Украину до конца текущего года.
Об этом сообщается на сайте Министерств иностранных дел.
"Состоялся очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и Азербайджанской Республики... Дипломаты договорились сконцентрировать усилия на подготовке официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Украину до конца 2020 года", - говорится в сообщении.
МИД уверен, что официальный визит Алиева позволит значительно продвинуться в реализации совместных проектов.
Для єтого стороны договорились активизировать работу министерств и ведомств для подготовки совместных инициатив, программ и документов, а также провести заседание двусторонних рабочих органов.
Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ.