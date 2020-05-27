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Зеленский предложил президенту Азербайджана "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ

Президент Украины считает, что организация имеет перспективу.

Зеленский предложил президенту Азербайджана "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву "вдохнуть новую жизнь" в ГУАМ, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", - сказал он Алиеву в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду.

Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) была создана в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдавией. Названия стран-участниц обусловили выбранную для ее обозначения аббревиатуру. В этом году в ГУАМ председательствует Азербайджанская Республика.

Зеленский также поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь, которая была доставлена в Украину 21 мая.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", - сказал президент.

Он выразил надежду на возобновление активного двустороннего политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном после карантина.  

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