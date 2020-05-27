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В САП ответили Венедиктовой на обвинения в бездеятельности

Генпрокурор не имеет права давать указания прокурорам САП по выполнению своих полномочий.

В САП ответили Венедиктовой на обвинения в бездеятельности
Фото: Прямий

Генеральный прокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудника Специализированной антикоррупционной прокуратуры и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.

Об этом говорится в открытом письме прокуроров САП, опубликованном в ответ на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой об их бездействии.

"Поэтому не понятно, какие именно полномочия использовала генеральный прокурор для проверки состояния организации досудебного расследования в уголовных производствах, которые расследуются НАБУ, и какие нормы закона позволяют давать оценку таким производством", - отмечают в САП.

"Мы категорически не согласны с утверждением генпрокурора о нашей бездеятельности, отсутствии результатов работы и обвинениями в нарушении разумных сроков по уголовным производствам", - говорится в документе.

В ведомстве отметили, что уголовные производства, в которых, как указала Венедиктова было сообщено о подозрении 2-4 года назад, а следствие не завершено, "достались им в наследство от дореформенной Генпрокуратуры". Поэтому, по мнению САП, следует спросить у прокуроров, которые сейчас работают в Офисе генпрокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд.

В открытом письме также опровергаются заявления генпрокурора относительно недостатков в осуществлении процессуального руководства прокурорами САП в ряде производств.

В то же время прокуроры САП попросили генпрокурора помочь им в выполнении обязанности внесения в ЕРДР сведений о совершении народным депутатом уголовного правонарушения, которое нанесло государству многомиллионные убытки.

В прокуратуре отмечают, что соответствующие материалы направили еще три месяца назад.

Также в САП просят создать международную следственную группу по расследованию фактов незаконного перемещения через государственную границу контрафактных табачных изделий и их дальнейшей реализации на территории стран ЕС, в чем якобы ранее было отказано несмотря на ходатайство представителей Румынии и Италии через Евроюст и НАБУ.

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