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Кабмин уволил замминистра энергетики Рябчина за "низкую результативность"

Он курировал вопросы энергоэффективности.

Кабмин уволил замминистра энергетики Рябчина за "низкую результативность"
Алексей Рябчин
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров уволил Алексея Рябчина с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды. Он курировал вопросы энергоэффективности.

Решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Цензор.Нет".

И.о. министра энергетики Ольга Буславец назвала причиной увольнения Рябчина "низкую результативность". 

"Мы проанализировали работу предыдущей команды министерства, которая работала, в том числе, и над вопросом энергоэффективности. Действительно, было много наработок, но результативность очень низкая. Другой человек будет более эффективен для решения поставленных задач", - сказала она.

Рябчин стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре прошлого года. Должность министра тогда занимал Алексей Оржель.

Напомним, сегодня Кабмин создал отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, разделив

Минэкоэнерго  на два отдельных ведомства.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, поскольку объединение министерств не дало ожидаемого эффекта.

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