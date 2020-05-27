Кабмин уволил замминистра энергетики Рябчина за "низкую результативность"

Кабинет министров уволил Алексея Рябчина с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды. Он курировал вопросы энергоэффективности.

Решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Цензор.Нет".

И.о. министра энергетики Ольга Буславец назвала причиной увольнения Рябчина "низкую результативность".

"Мы проанализировали работу предыдущей команды министерства, которая работала, в том числе, и над вопросом энергоэффективности. Действительно, было много наработок, но результативность очень низкая. Другой человек будет более эффективен для решения поставленных задач", - сказала она.

Рябчин стал заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре прошлого года. Должность министра тогда занимал Алексей Оржель.

Напомним, сегодня Кабмин создал отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, разделив

Минэкоэнерго на два отдельных ведомства.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено, поскольку объединение министерств не дало ожидаемого эффекта.