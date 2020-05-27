САП попросила Венедиктову не давить на нее

Специализированная антикоррупционная прокуратура попросила генпрокурора Ирину Венедиктову прекратить публичные обвинения в адрес САП.

"Такие действия, никоим образом не способствуют утверждению авторитета органов правопорядка и прокуратуры в частности, а имеют обратный эффект в обществе", - говорится в сообщении САП, опубликованном в фейсбуке.

"В силу специфики работы мы располагаем информацией и хорошо понимаем запущенные так называемыми «политическими элитами» процессы переподчинения нашей деятельности определенным целям, которые не согласуются с задачами уголовного судопроизводства. Учитывая это, настоятельно призываем генерального прокурора не быть частью таких процессов, не оказывать давления на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и позорить правоохранительную систему", - заявила прокуратура.

В САП подчеркнули, что на данный момент на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находятся более 200 уголовных дел. В них фигурируют лица, которые "еще 5 лет назад могли позвонить генеральному прокурору и решить все проблемы в режиме online".

Прокуратура подчеркнула, что ВАКС "осуществляет правосудие согласно процедуре установленной законом, а не в соответствии с пожеланиями Холодницкого, Сытника или даже Венедиктовой".

Напомним, что публичная перепалка между САП и Венедиктовой началась 26 мая, когда генпрокурор опубликовала видеообращение с обвинениями в бездеятельности антикоррупционной прокуратуры. Поводом для этого стало закрытие производства в отношении нардепа Рената Кузьмина.