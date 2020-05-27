Венедиктова ответила на открытое письмо САП и призвала показать конкретные приговоры коррупционерам

По ее словам, сейчас этого результата будет достаточно.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры показать "яркие примеры" судебных приговоров коррупционерам. Так на своей странице в Facebook она ответила на открытое письмо САП.

"Вчера я обратилась к общественности с заявлением о бездеятельности Специализированной антикорруционной прокуратуры. В ответ получила открытое письмо антикоррупционных прокуроров. Уважаемые коллеги - прокуроры САП. Оценку работы прокурора дает суд. Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или укоров вашим коллегам из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за пять лет вашего существования", - написала она.

Венедиктова добавила, что этого результата сейчас будет достаточно.

Напомним, что генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. Она сообщила, что в резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

В ответ на это САП опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что Генеральный прокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам Специализированной антикоррупционной прокуратуры и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.