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Венедиктова ответила на открытое письмо САП и призвала показать конкретные приговоры коррупционерам

По ее словам, сейчас этого результата будет достаточно. 

Венедиктова ответила на открытое письмо САП и призвала показать конкретные приговоры коррупционерам
Фото: Макс Требухов

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры показать "яркие примеры" судебных приговоров коррупционерам. Так на своей странице в Facebook она ответила на открытое письмо САП.

"Вчера я обратилась к общественности с заявлением о бездеятельности Специализированной антикорруционной прокуратуры. В ответ получила открытое письмо антикоррупционных прокуроров. Уважаемые коллеги - прокуроры САП. Оценку работы прокурора дает суд. Не нужно оправданий, объяснений, ссылок на уважительные причины или укоров вашим коллегам из других правоохранительных органов. Приведите яркие примеры судебных приговоров коррупционерам в 2019-2020 годах, за которые вам не стыдно, которыми вы можете гордиться, или хотя бы за пять лет вашего существования", - написала она.

Венедиктова добавила, что этого результата сейчас будет достаточно.

Напомним, что генпрокурор Ирина Венедиктова обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в бездеятельности и пообещала отреагировать на это. Она сообщила, что в резонансных и актуальных производствах, в которых подозрения были сообщены еще два-четыре года назад, до сих пор не завершено следствие, а виновные не привлечены к ответственности.

В ответ на это САП опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что Генеральный прокурор и его заместители не имеют права давать указания сотрудникам Специализированной антикоррупционной прокуратуры и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.

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