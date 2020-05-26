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ГлавнаяПраво

ГБР завершило досудебное расследование относительно экс-судей, подозреваемых в аресте участников Майдана в Черкассах

Они незаконно ограничили свободу 17 участников мирных протестов. 

ГБР завершило досудебное расследование относительно экс-судей, подозреваемых в аресте участников Майдана в Черкассах
Фото: Макс Требухов

Следователи Управления ГБР по расследованию преступлений против участников Майдана завершили досудебное расследование относительно двоих бывших судей Сосновского районного суда Черкасс, которые сейчас являются адвокатами. 

По версии следствия, они 25-26 января 2014 года совершили противоправные действия относительно 17 граждан, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Гражданам незаконно ограничили личную свободу, в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ними массовых беспорядков, для препятствования организации и проведения дальнейших мирных сборов, митингов, уличных походов и демонстраций в Черкассах и других регионах", - говорится в сообщении ГБР.

Бывшие судьи подозреваются в:

  • постановлении судьей заведомо неправосудных приговоров, совершенных в личных интерсах
  • заведомо незаконных арестах, которые повлекли тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору
  • незаконном препятствовании организации и проведению сборов, митингов, уличных походов и демонстраций, совершенных служебным лицом по предварительному сговору лиц.

Напомним, ранее ГБР объявило подозрение действующему адвокату, экс-старшему прокурору отдела прокуратуры Киева в деле о преследовании участников Евромайдана.

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