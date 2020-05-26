ГБР завершило досудебное расследование относительно экс-судей, подозреваемых в аресте участников Майдана в Черкассах

Следователи Управления ГБР по расследованию преступлений против участников Майдана завершили досудебное расследование относительно двоих бывших судей Сосновского районного суда Черкасс, которые сейчас являются адвокатами.
По версии следствия, они 25-26 января 2014 года совершили противоправные действия относительно 17 граждан, сообщили в пресс-службе ГБР.
"Гражданам незаконно ограничили личную свободу, в основном путем помещения под стражу. Решения принимались без достаточных и надлежащих доказательств о совершении ними массовых беспорядков, для препятствования организации и проведения дальнейших мирных сборов, митингов, уличных походов и демонстраций в Черкассах и других регионах", - говорится в сообщении ГБР.
Бывшие судьи подозреваются в:
- постановлении судьей заведомо неправосудных приговоров, совершенных в личных интерсах
- заведомо незаконных арестах, которые повлекли тяжкие последствия, совершенных в личных интересах по предварительному сговору
- незаконном препятствовании организации и проведению сборов, митингов, уличных походов и демонстраций, совершенных служебным лицом по предварительному сговору лиц.
Напомним, ранее ГБР объявило подозрение действующему адвокату, экс-старшему прокурору отдела прокуратуры Киева в деле о преследовании участников Евромайдана.