Подозреваемому по делу Шеремета Андрею Антоненко продлили арест до 23 июля

Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко без права внесения залога до 23 июля.
Такое решение суд принял в понедельник, 25 мая.
Прокуроры просили продлить арест подозреваемого.
Сторона защиты просила избрать Антоненко любую другую меру пресечения, не связанную с держанием под стражей.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров и оставил подозреваемого под стражей.
Помимо этого, адвокат Антоненко Дмитрий Круговой просил суд перенести заседание, так как стороне защиты не дали возможности ознакомится с материалами досудебного расследования.
Адвокат считает, что в материалах дела может быть больше информации, чем у них есть на данный момент.
Судья Виталий Писанец отклонил данное ходатайство.
Круговой также заявил, что прокуроры подали ходатайство о продление меры пресечения Антоненко 22 мая, а срок ареста заканчивается 1 июня.
Он отметил, что прокуроры могут подавать такое ходатайство не менее чем за 10 дней до окончания срока ареста.
Таким образом, адвокат просил вернуть ходатайство в связи с истечением сроков.
Судья решил продолжить заседание.
Кроме того, Антоненко хотели взять на поруки 9 человек, среди них также бывшие и действующие депутаты Верховной Рады, но суд отказал в данном ходатайстве.
Ранее сообщалось, что Нацполиция закончила досудебное расследование дела по убийству Шеремета.