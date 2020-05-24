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"Мрия" второй раз доставила медицинский груз в Канаду

Самолет встречала делегация посольства Украины.

Крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия" второй раз с начала мая привез в Канаду медицинский груз.

Об этом сообщило украинское посольство в воскресенье.

"Имеем честь приветствовать в Монреале крупнейший в мире самолет - Антонов 225 "Мрия". В эти сложные времена украинская авиация поставляет необходимые средства для борьбы с пандемией COVID-19", - говорится в сообщении посольства.

Фото: facebook.com/UkraineInCanada
Фото: facebook.com/UkraineInCanada
Фото: facebook.com/UkraineInCanada

Также доставку груза прокомментировал посол Андрей Шевченко.

"Наша "Мрия" - снова в Монреале. Это уже второй медицинский груз для Канады силами нашей могучей и прекрасной птицы. Спасибо Дмитрию Антонову и его команде за прекрасно выполненную миссию и за возможность гордиться нашим самолетом и нашими профи", - отметил посол.

Фото: facebook.com / Andriy Shevchenko

Предыдущий раз "Мрия" прилетала в Канаду 2 мая.

Ан-225 был создан для транспортировки с заводов-изготовителей и запасных аэродромов орбитального космического корабля "Буран", а также ракетных блоков "Энергия" на космодром "Байконур" в Казахстан. Кроме того, самолет планировался для использования в качестве воздушной стартовой платформы для космических запусков. Программа по строительству самолета была свернута в связи с распадом СССР.

Транспортник занесен в книгу рекордов Гиннесса как самолет, поднявшийся в воздух с максимальным весом и на котором установлено наибольшее число авиарекордов. Он имеет уникальные характеристики по своей взлетной массе (600 тонн), массе перевозимого груза (до 250 тонн), габаритным размерам, дальности полета (более 14 тыс. км).

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