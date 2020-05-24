В Израиле начался судебный процесс над премьер-министром Нетаньяху

Разбирательство может затянуться на несколько лет.

В окружном суде Иерусалима в воскресенье начался судебный процесс над премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Как отмечает newsru.co.il, впервые в истории этой страны действующий глава правительства стал подсудимым, обвиняемым в уголовных правонарушениях.

Фото: EPA/UPG

При этом Нетаньяху отметает все обвинения в свой адрес.

"Сегодня под судом находится волеизъявление народа. Речь идет о попытке опровергнуть решение избирателей и свергнуть власть национального лагеря. Расследования были грязными с самого начала. Перед выборами в апреле 2019 года они срочно опубликовали подозрения против меня. Перед последними выборами они срочно опубликовали обвинения против меня. Они не хотели, чтобы я стоял здесь сегодня как премьер-министр. Они хотели, чтобы я был побежденным политиком, бывшим премьер-министром", - заявил он перед началом суде.

Первое судебное заседание по трем делам против Нетаньяху длилось около часа.

Фото: EPA/UPG

Адвокат премьер-министра заявил, что для ответа защиты на обвинительное заключение потребуется от двух месяцев до полугода. Адвокат объяснил это большим количеством материала.

В целом судебный процесс может растянуться на несколько лет. После этого, при любом результате, следует ожидать подачу апелляций.

Премьер-министр Израиля фигурирует в трех коррупционных делах:

дело 1000 - получение подарков на сотни тысяч шекелей (более 280 тысяч долларов) от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников;

дело 2000 - контакты с издателем национальной ежедневной израильской газеты "Едиот ахронот" ("Последние новости") с просьбой освещать деятельность израильских властей в позитивном ключе в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов газеты;

дело 4000 - предоставление преференций телекомпании "Безек" в обмен на позитивное освещение на ее сайте Walla.

По все трем делам Нетаньяху предъявили обвинение в обмане общественного доверия, а по делу 4000 - и во взяточничестве.

Вместе с Нетаньяху будут судить бывших владельцев контрольного пакета компании "Безек" и портала Walla Шауля и Ириса Алович. Они являются фигурантами "дела 4000" и обвиняются в даче взятки, создании помех ходу судебной процедуры и оказании влияния на свидетелей во время следствия.

Четвертый обвиняемый - владелец концерна "Едиот ахронорт" Арнон Мозес.