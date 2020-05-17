Израиль утвердил состав коалиционного правительства

Кнессет Израиля утвердил состав нового правительства большинством в 73 голоса против 46.

После церемонии присяги официально приступило к работе 35-е правительство Государства Израиль и пятое правительство Биньямина Нетаньяху, включающее 35 министров во главе с двумя «сменными» премьер-министрами, пишут Новости Израиля.

"Численность кабинета вдвое превышает лимит, установленный законом 2012 года. Новые министерские портфели были созданы путем дробления сфер полномочий прежних ведомств и причудливого комбинирования «осколков». «Министра транспорта и разведки» (прежний пост Исраэля Каца) в новом кабинете уже нет, зато есть «министр высшего образования и водных ресурсов» — эту странную должность занял бывший министр экологии Зеэв Элькин", - говорится в сообщении.

В новом коалиционном правительстве страны после третьих за неполный год выборов появились и другие новые должности.

"«Серийная перебежчица» Орли Леви-Абукасис возглавит созданное специально для нее ведомство под названием «министерство развития общин». «Министром по делам поселенчества» назначена поселенка Ципи Хотовели — но лишь на первые три месяца. Затем она займет освободившийся пост посла Израиля в Лондоне, а «делами поселенчества» станет ведать ветеран «Ликуда», бывший глава канцелярии Ицхака Шамира Цахи Анегби, живущий в Мевасерет-Ционе. Так, по крайней мере, представил дело Биньямин Нетаньяху. Сама Хотовели заявила, что такой договоренности не было, и она не соглашалась уезжать послом в Лондон)", - отмечает издание.

Политический кризис в Израиле продолжался 18 месяцев. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.