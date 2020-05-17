Глава МВФ прогнозирует, что мировая экономика сможет восстановиться до 2023 года

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировой экономике понадобится три года, чтобы восстановиться после пандемии COVID-19. Об этом она сообщила в ходе онлайн-дискуссии, организованной изданием Politico.

По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

"Наибольший шок уже прошел", - отметила Георгиева.

По ее словам, в марте 170 стран показали экономическое падение.

Напомним, ранее в МВФ спрогнозировали крупнейший за 100 лет обвал мировой экономики из-за коронавируса. В апреле сообщалось, что ожидать частичного оздоровления экономики при лучшем сценарии можно в 2021 году.

За помощью из-за кризиса в МВФ обратились сто стран. Фонд выделил "весьма существенную" сумму в 1 триллион долларов на борьбу с коронавирусом, но и этих денег может оказаться недостаточно.

С целью усиления позиций глобальной экономики МВФ предложил план спасения, в котором выделили три приоритета.